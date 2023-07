El jutge processa el cap del dispositiu en què va morir un bomber a Vilanova (Barcelona) el 2021

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 7 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha processat el cap del dispositiu dels Bombers de la Generalitat en el qual un bomber va morir mentre extingien un incendi en un taller mecànic de la ciutat el juny del 2021.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest divendres, el jutge també acorda arxivar la causa per a dos bombers més que estaven investigats, el company de binomi del mort i el conductor del camió on anava.

El 17 de juny del 2021 un bomber va morir i tres més van resultar ferits durant l'extinció de l'incendi al taller mecànic de Vilanova i la Geltrú.