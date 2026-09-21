El jutge Peinado torna a enviar a judici Begoña Gómez per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha tornat a obrir judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències, i també contra la seva assessora, Cristina Álvarez.
Així ho ha acordat el magistrat en una interlocutòria d'aquest dilluns, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què manté la posició d'enviar-les a judici després que l'Audiència Provincial el corregís en arxivar dos delictes i ordenar aixecar-los les mesures cautelars.
Es tracta de la segona ocasió en la qual obre judici oral contra les dues imputades. En la primera, el juny passat, va atribuir a Gómez i a la seva assessora presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics i va acordar retirar-los el passaport i prohibir-los sortir del país.
Gómez i Álvarez van recórrer contra la decisió a l'Audiència Provincial de Madrid. No obstant això, aquest òrgan va confirmar la decisió del jutge d'enviar a judici amb jurat popular les dues imputades: la dona del president pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics, i la seva assessora només pel segon.
A més a més, van decidir apartar del judici amb jurat l'empresari Juan Carlos Barrabés, el tercer imputat en la causa, després d'acordar que contra ell se segueixi la investigació en allò relatiu "a la legalitat o il·legalitat de les adjudicacions dels contractes públics".
L'Audiència de Madrid va assenyalar que els "indicis" sobre Gómez situen la seva participació en el presumpte tràfic d'influències comès per particular tant en la creació de la càtedra com en "la intermediació a favor de Barrabés", i en la suposada malversació de patrimoni públic tant per la destinació del programari com en "la utilització per a finalitats privades del seu assistent personal".
De cara al judici, l'acusació popular que lidera Hazte Oír sol·licita penes de 13 anys de presó per a Gómez i sis anys per a Álvarez, mentre que les defenses de les imputades i la Fiscalia en demanen l'absolució.