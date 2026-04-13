El jutge Peinado processa Begoña Gómez per quatre presumptes delictes

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha acordat processar Begoña Gómez, dona del president del Govern central, per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda, però no per intrusisme professional.
Segons una interlocutòria recollida per Europa Press, el jutge concedeix un termini de cinc dies a totes les parts personades perquè "instin el que considerin oportú respecte a l'obertura del judici oral en el corresponent escrit de conclusions provisionals".
I rebutja prorrogar la instrucció perquè no queda pendent "la pràctica de més diligències d'investigació, ni acordar-ne de noves", assegura.
La decisió arriba després que el passat 1 d'abril el jutge cités les parts --defenses, Fiscalia i acusacions-- per comunicar-los la decisió de tornar a dirigir el cas a un jurat popular si finalment arriba a judici.
Peinado decideix arxivar el presumpte delicte d'intrusisme professional "en no haver-hi més que un indici feble, sense indicis plurals i sòlids", en apreciar que no era obligatori un títol específic per a la signatura de plec de condicions tècniques.