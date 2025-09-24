El jutge Peinado informa a Begoña Gómez que si la jutgen per malversació ho farà un jurat

La cita a comparèixer davant del jutjat dissabte a les 18
MADRID, 24 set. (MADRID) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha informat a la dona del president del Govern espanyol, Begoña Gómez; a la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i al delegat del Govern central a Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha acordat transformar les diligències perquè siguin jutjats per un presumpte delicte de malversació de cabals públics relatiu a la contractació de l'assistent de Presidència davant d'un jurat popular.
En una interlocutòria a què ha tingut accés Europa Press, el titular del Jutjat d'Instrucció 41 de Madrid ha citat els tres a la seu judicial dissabte 27 de setembre, a les 18.00, per a una compareixença prèvia.