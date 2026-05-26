El jutge Peinado declara acusada Begoña Gómez i exigeix que assisteixi a una audiència preliminar

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha declarat acusada la dona del president del Govern espanyol, Begoña Gómez, i l'ha requerit perquè assisteixi a una audiència preliminar el pròxim 9 de juny.
Així ho ha decidit el magistrat en una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què també crida a comparèixer com a acusats l'assistenta de Gómez, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, els altres dos investigats en la causa.
L'instructor acorda que "aquests acusats compareguin personalment" i "amb prevenció de ser conduïts per la força pública a l'acte de l'audiència preliminar a l'efecte de, si escau, celebrar la corresponent compareixença amb la seva presència, en la qual es podria adoptar alguna mesura cautelar de naturalesa personal que eviti o minimitzi el risc de mirar d'eludir l'acció de la justícia".
El jutge va plantejar jutjar amb jurat popular Begoña Gómez per presumptes delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca.