El jutge Peinado cita aquest dimecres Begoña Gómez perquè entregui el passaport

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha citat aquest dimecres la dona del president del Govern central, Begoña Gómez, perquè entregui el passaport, mesura cautelar decidida per l'instructor després d'acordar enviar-la a judici amb jurat popular.
Així consta en una providència, recollida per Europa Press, en la qual Peinado fixa a les 18.00 hores la citació, en què també crida la seva assessora, Cristina Álvarez, a qui va imposar la mateixa mesura.
Peinado indica que totes dues han d'entregar "el passaport expedit al seu nom" i han de comunicar "si tenen algun passaport addicional a l'espanyol, ordinari, bé sigui diplomàtic o d'una altra nacionalitat".
L'instructor atribueix a Gómez i la seva assessora presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.