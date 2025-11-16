El jutge Peinado arxiva la causa per a l'alt càrrec de Moncloa recentment imputada al 'cas Begoña Gómez'

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha acordat arxivar la investigació contra la secretària general de la Presidència del Govern espanyol, Judit González, després de la seva primera compareixença com investigada per la contractació i l'acompliment de les funcions de Cristina Álvarez com a assessora de Begoña Gómez, esposa del president del Govern central.
Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que el jutge ha adoptat aquesta decisió després que González declarés per desmarcar-se de les acusacions en contra seva; tot això després que li informés de la causa i li traslladés els fets que se li imputaven, que serien constitutius d'un delicte de malversació de cabals públics.
Peinado va indicar el passat 4 de novembre que citava a González com investigada en considerar que va poder haver comès un delicte de malversació, "en la modalitat de comissió per omissió", al no evitar que Álvarez realitzés labors de caràcter privat per a Begoña Gómez.
Aquest diumenge, González ha contestat a les preguntes del jutge, del seu advocat i de la resta de defenses, encara que només li ha preguntat l'advocat d'Álvarez. Segons les fonts consultades, ha explicat les seves funcions i ha precisat que l'assessora de Begoña Gómez no depèn directament d'ella.
Així, el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid ha acordat aixecar la imputació de González en considerar que el seu càrrec en Presidència no guarda relació amb els fets que s'investiguen.
Cal recordar que la va citar per una de les branques d'aquesta causa en la qual s'indaga en si es va produir un desviament de diners públics en la designació d'Álvarez com a assessora de Moncloa i si aquesta exercia funcions privades per a Gómez en el marc de la seva feina a la Universitat Complutense de Madrid.
González era la cinquena persona investigada en aquest procediment, junt amb Gómez, Álvarez, Francisco Martín Aguirre --que va ser secretari general de la Presidència des de juliol de 2021 fins a març de 2023, quan González va assumir aquest lloc--, i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
L'alt càrrec de Moncloa estava citada inicialment a declarar el passat 12 de novembre, però l'instructor va canviar la declaració per a aquest diumenge per incompatibilitat d'agenda d'un dels advocats.
Les fonts jurídiques consultades han precisat que Peinado va canviar la guàrdia al titular del Jutjat d'Instrucció número 14 de Madrid, per la qual cosa la vista d'aquest diumenge s'ha celebrat a la sala de vistes d'aquest òrgan, en la planta cinquena dels Jutjats de Plaça de Castella.
TRES TESTIMONIS
Al marge de la compareixença de González, aquest diumenge estan citats a declarar com a testimonis el president del Instituto de Empresa (IE), Diego d'Alcázar; el responsable institucional i polítiques públiques de Google, Miguel Escassi; i l'exvicerrector de Relacions Institucionals de la UCM Juan Carlos Doadrio.
D'Alcázar, que ha contestat a les preguntes de l'acusació popular que lidera Hazte Oír, ha insistit que des de l'IE no van intercanviar cap correu electrònic amb l'assessora de Begoña Gómez mentre l'esposa del president del Govern central dirigia l'África Center, dependent de l'IE.
Segons les fonts consultades, el testimoni ha ratificat el que ja va declarar fa un any davant del jutge, quan va explicar que s'havia contractat a Begoña Gómez perquè tenia un currículum adequat per al càrrec. Aquest diumenge, l'acusació popular ha intentat preguntar-li de nou per aquest extrem, però el jutge ha interromput l'interrogatori per recordar que això ja estava aclarit.