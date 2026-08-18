El jutge ordena a la Guàrdia Civil que realitzi un nou clonat del telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez

A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el 'cas Leire Díez', Santiago Pedraz, ha ordenat a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que torni a realitzar el clonat del telèfon de Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet del president de l'Executiu, Pedro Sánchez.
Així ho han confirmat fonts jurídiques a Europa Press després de la compareixença de Serrano d'aquest dimarts a l'Audiència Nacional, on havia estat citat per verificar el clonat del seu mòbil per part de la UCO després de la confiscació del seu terminal a finals del passat mes de maig, durant el requeriment d'informació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
Aquesta diligència s'emmarca en la investigació sobre la causa oberta a l'Audiència Nacional relativa al 'cas Leire Díez', que indaga, d'una banda, en una suposada trama de tràfec de contractes públics de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i, de l'altra, en una presumpta trama per obstaculitzar causes judicials que afecten el PSOE i al Govern, que haurien comptat amb el lideratge de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i la coordinació de l'exmilitant socialista Leire Díez.
En el marc d'aquesta causa, l'instructor va imputar el passat 10 de juliol a Serrano després que la Guàrdia Civil li atribuís un "paper preeminent" en les dues branques del 'cas Leire Díez' abans esmentades.
EL PRIMER CLONAT NO ES VA REALITZAR EN PRESÈNCIA D'UN ADVOCAT
En aquest context, Serrano havia estat citat avui per verificar el clonat del seu telèfon mòbil dut a terme per agents de la Guàrdia Civil.
Pedraz va acordar l'accés, bolcat i anàlisi en seu policial del mòbil de Serrano, indicant que "l'obertura dels seus dispositius, la clonació íntegra i la salvaguarda del seu contingut es realitzaran amb les condicions tècniques necessàries per assegurar l'autenticitat i integritat de les dades i les garanties de la seva preservació".
Aquesta diligència, no obstant això, no es va realitzar en presència d'un advocat de Serrano, segons les mateixes fonts. Per aquest motiu, la defensa de l'expresident de Correus havia demanat anul·lar la validesa d'aquesta prova, motiu pel qual se l'havia citat per verificar el procés.
El nou clonat ha començat a realitzar-se aquest matí en una sala precintada del jutjat, un tràmit que s'estendrà durant unes vuit hores o nou hores, segons les fonts.
En acabar, el contingut d'aquest es traslladarà a un disc dur. Serrano i el seu advocat han tornat a ser citats aquest dimecres a partir de les 10.30 hores per verificar aquesta última part del procés.
Les fonts han explicat que l'anterior clonat quedarà invalidat com a prova, i que a partir del nou, la Guàrdia Civil elaborarà un informe que lliurarà a l'instructor per incorporar-lo a la causa.