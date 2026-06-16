El jutge ordena detenir Mouliaá després de no comparèixer com a investigada

MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge Arturo Zamarriego ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Mouliaá després de no haver comparegut per tercera vegada com a investigada aquest dilluns en la causa sobre les presumptes calúmnies que hauria abocat sobre l'expolític Íñigo Errejón.
En una interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press, el magistrat acorda una ordre de crida i cerca per a la detenció i presentació davant el jutjat de Mouliaá "a fi de ser escoltada en declaració en qualitat d'investigada".
"Tot seguit, que es posi en llibertat la investigada si no està privada per cap altra causa o motiu legal", indica el magistrat instructor, que detalla que l'ordre serà vigent en el termini de cinc anys.
L'instructor ordena expedir còpies de l'expedient d'actuació per remetre-les al deganat del jutjat en cas que la reiterada incompareixença constitueixi "un delicte de desobediència a l'autoritat judicial".