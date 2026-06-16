El jutge manté interrogar Zapatero per les joies d'1,3 milions i no només per Plus Ultra com demanava

MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha rebutjat la sol·licitud de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero perquè no se li pregunti en la declaració d'aquest dimecres com a investigat per les joies intervingudes per la Policia Nacional en l'escorcoll del seu despatx i taxades de manera preliminar en 1,3 milions d'euros.
Així consta en una interlocutòria, recollida per Europa Press, en la qual el magistrat que investiga el cas Plus Ultra explica que la citació no suposa "un minvament real en el seu dret a defensa" ja que els fets sobre els quals versa la declaració són els mateixos que ja consten en la causa principal, sense que la peça separada de les joies hagi introduït fets nous ni alterat l'objecte de la imputació.
Zapatero havia demanat que en la declaració com a investigat només se li pregunti en relació amb el seu presumpte paper en el rescat de l'aerolínia, però no sobre les joies en la peça separada oberta per presumptes delictes fiscal i de contraban, ja que considera necessari més temps per poder preparar la defensa.