Un jutge de Madrid imputa l'exmilitant del PSOE Leire Díez pels àudios sobre l'UCO

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutge de Madrid Arturo Zamarriego ha citat el pròxim 11 de novembre com a investigada l'exmilitant del PSOE Leire Díez pels àudios en els quals se la sent oferir favors judicials a canvi d'informació comprometedora contra membres de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i de la Fiscalia en apreciar presumptes delictes de suborn i tràfic d'influències.

En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, el titular del jutjat d'instrucció número 9 de Madrid cita com a testimonis el mateix dia l'advocat Jacobo Teijelo --que actualment defensa l'exdirigent socialista Santos Cerdán--, l'empresari Javier Pérez Dolset i el comandant de la Guàrdia Civil investigat en el cas Koldo Rubén Villalba.

D'aquesta manera, el jutge admet a tràmit --com va demanar la Fiscalia-- la denúncia d'Hazte Oír contra Leire Díez per presumptes delictes de suborn i tràfic d'influències. No obstant això, deixa clar que "no es pot admetre pel suposat delicte de descobriment i revelació de secrets" en relació amb "l'oferiment de fotos íntimes d'un fiscal a un diari, ja que per procedir per aquest delicte cal una denúncia de la persona agreujada o del seu representant legal".

L'instructor apunta que, en la denúncia, s'al·lega que Díez, "en aquell moment militant del PSOE, va rebre un encàrrec per neutralitzar les investigacions de l'UCO sobre delictes suposadament comesos per dirigents socialistes". "En aquest sentit, Díez es va reunir el mes de febrer del 2025 amb Alejandro Hamlyn, empresari acusat per un presumpte delicte de frau d'hidrocarburs", explica el jutge.