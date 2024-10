Un jutge de Madrid envia al Suprem una denúncia contra Alvise per desordres públics a Ferraz

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 13 de Madrid ha enviat al Tribunal Suprem una denúncia presentada contra Alvise Pérez per un presumpte delicte de desordres públics emmarcat en les manifestacions que es van dur a terme al carrer madrileny de Ferraz als voltants de la seu del PSOE contra la llei d'amnistia, segons han confirmat fonts jurídiques a Europa Press.

El titular del jutjat ha adoptat aquesta decisió atès que Alvise ocupa la condició de diputat al Parlament Europeu com a líder de S'ha Acabat la Festa i gaudeix de la condició d'aforat davant la sala segona del Suprem.

En l'exposició raonada, recollida per Europa Press, el jutge Hermenegildo Barrera assenyala que "hi ha indicis de culpablitat que han provocat l'admissió d'aquesta denúncia en entendre que la persona identificada pot ser autora del fet delictiu de desordres públics".

L'instructor incideix que per esclarir els fets cal sentir Alvise "com a investigat amb totes les garanties i drets previstos en el nostre ordenament jurídic", per la qual cosa envien la causa al Suprem.