El jutge Llarena tanca la causa per Puigdemont i deixa l'amnistia en mans del tribunal que va jutjar el 'procés'

Jasper Jacobs / Europa Press - Arxiu
MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El magistrat que va investigar el 'procés' en el Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha tancat la causa que seguia contra l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i ha deixat en mans de la Sala penal, que va jutjar el cas, aplicar-li la llei d'amnistia.
Així ho indica en un acte, recollit per Europa Press, després que el magistrat ja assenyala el passat octubre que considera aplicable l'amnistia per Puigdemont i confirmés la seva decisió d'aixecar l'ordre de detenció contra ell, que estava processat per malversació.
Llarena, que també aixeca el processament dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, va entendre que la doctrina sobre la concessió de l'amnistia al delicte de malversació fixada en la sentència del Tribunal Constitucional que va concedir l'empara a l'exconsellera Dolors Bassa era extensible al cas de l'expresident català.
Així, va desestimar el recurs presentat per l'acusació popular de Vox contra la seva decisió de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig, els tres membres del Govern que estaven processats i que no van ser jutjats després de fugir de la justícia.
L'instructor va assenyalar que la doctrina del Constitucional ha d'aplicar-se, encara que no comparteixi les raons, sense que la discrepància condicioni o retardi el compliment del resolt per la cort de garanties, de la qual va trobar a faltar "mesura" en la seva sentència.
A més, va indicar que la seva decisió de llavors es limitava a l'alçament de les ordres i no suposava "la conclusió d'un sumari pendent de determinats recursos, ni substitueix la resolució definitiva sobre l'extinció de la responsabilitat i el sobreseïment que correspongui adoptar per l'òrgan competent".
La Sala penal del Suprem ja ha aplicat l'amnistia a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i els exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull.