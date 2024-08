El jutge Llarena demana a Mossos i Interior informes sobre l'operatiu per detenir a Puigdemont i els seus responsables

MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El jutge instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, ha demanat als Mossos d'Esquadra i al Ministeri de l'Interior que informin sobre l'operatiu policial planificat per a la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i "sobre els elements que van determinar el seu fracàs des d'un aspecte tècnic policial".

En dues providències, recollides per Europa Press, el magistrat del Tribunal Suprem pregunta al cos policial i al Ministeri quin era l'operatiu inicialment aprovat i disposat per a la seva detecció a la frontera i detenció, així com les ordres posteriors que van ser cursades per a la seva detecció a la frontera i detenció, després de la seva fugida.

Aquest mateix divendres, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha confirmat en declaracions a Catalunya Ràdio i Rac1 que aquest es troba fora d'Espanya i que parlarà entre "avui o demà".