El jutge de l'Audiència Nacional ordena blocar els comptes de Zapatero i de la presumpta trama del cas Plus Ultra

MADRID 21 maig (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha ordenat blocar comptes bancaris de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, imputat com a presumpte líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències.
Així ho ha avançat 'El Mundo' i ho han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, les quals han afegit que també implica altres comptes de la presumpta trama.
Calama va indicar en una interlocutòria que la investigació ha permès constatar l'existència d'"una trama organitzada d'exercici il·lícit d'influències, estructuralment organitzada i liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, que hauria posat els seus contactes personals i la seva capacitat d'accés a alts càrrecs de l'administració al servei de tercers interessats a obtenir decisions favorables".
Aquesta suposada trama tindria com a finalitat "l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques a favor de tercers, principalment Plus Ultra".
Segons el jutge instructor del cas, s'haurien utilitzat societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs "per exercir influències il·lícites, ocultar l'origen i destinació dels fons i obtenir beneficis econòmics a favor de tercers i del propi entramat".