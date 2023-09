El jutge de l'AN prohibeix a Rubiales comunicar-se amb Jenni Hermoso i acorda una ordre d'allunyament de 200 metres

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordat aquest divendres que l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales no es pugui comunicar amb la jugadora de la selecció espanyola de futbol Jenni Hermoso durant la instrucció de la causa oberta i li prohibeix acostar-s'hi a menys de 200 metres.

En una interlocutòria emesa després de la declaració com a investigat pels delictes d'agressió sexual i coaccions de Rubiales, de la qual l'AN ha informat per mitjà d'un comunicat, el titular del jutjat central d'instrucció 1 segueix en part el criteri de la tinent fiscal, Marta Durántez, però rebutja la seva petició de compareixences quinzenals davant el jutjat. També desoeix la sol·licitud de l'advocada de la jugadora, que exerceix l'acusació particular, d'embargar de manera preventiva els béns de l'expresident de la Federació.

Segons fonts fiscals, Rubiales ha negat davant el jutge que hi hagués coaccions cap a la jugadora de l'absoluta i el seu entorn, i que hi hagués falta de consentiment en el petó a la boca que li va fer en el lliurament de trofeus del Mundial a Sidney (Austràlia). L'expresident de la Federació ha contestat a les preguntes de totes les parts durant els prop de 45 minuts que ha durat la seva declaració com a investigat.

Si bé l'ordre d'allunyament acordada finalment és de 200 metres, la Fiscalia havia demanat que se li prohibís acostar-se a menys de 500 metres d'Hermoso i que no pogués comunicar-s'hi. El ministeri públic també havia sol·licitat a De Jorge que Rubiales comparegués cada quinze dies a la seu judicial més pròxima al seu domicili.