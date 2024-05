El jutge de l'AN que investiga Tsunami cita aquest dimecres com a investigada la secretària general d'ERC

També prendrà declaració a sis investigats més pels disturbis atribuïts a la plataforma

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García Castellón ha citat com a investigada aquest dimecres la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en el marc de la causa en la qual investiga els disturbis atribuïts a la plataforma Tsunami Democràtic. El magistrat ha rebutjat que pugui declarar com a investigada per videoconferència des de Suïssa, per la qual cosa ho haurà de fer des d'un jutjat de Barcelona.

TÉ VIGENT UNA ORDRE DE DETENCIÓ

Cal recordar que Rovira està processada en rebel·lia pel Tribunal Suprem en la causa del procés en la qual ja es va condemnar l'exvicepresident català Oriol Junqueras i altres excàrrecs de la Generalitat.

L'any passat, després de la reforma del Codi Penal que va derogar el delicte de sedició, l'alt tribunal va acordar processar Rovira per un delicte de desobediència i va dictar una ordre de detenció --que continua vigent-- "a efecte de rebre-li declaració", tal com va fer amb l'exconsellera catalana Clara Ponsatí.

Va ser dilluns passat quan el titular del jutjat central d'instrucció número 6 va acordar citar la dirigent a partir de les 10.00 hores, i també l'empresari Oriol Soler, l'exsecretari d'organització d'ERC Xavier Vendrell, la militant d'ERC Marta Molina, el periodista Jesús Rodríguez Sellés, el considerat tresorer de Tsunami Jaume Cabani i el dirigent d'Òmnium Cultural Oleguer Serra.

Al principi, el magistrat també va acordar escoltar aquest dia com a investigat el cap de gabinet de l'expresident català Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, però va suspendre 'sine die' aquesta citació després que així ho sol·licités la seva defensa.

Pel que fa al banquer Nicola Flavio Giulio Foglia, el magistrat va acordar l'emissió d'una ordre europea de detenció a Itàlia perquè procedeixin a localitzar-lo i prendre-li declaració per videoconferència, assenyalant-se, sense perjudici del que resulti de la cooperació judicial, com a data de declaració aquest mateix dimecres. Amb caràcter previ a l'emissió d'aquesta ordre, va assenyalar el jutge, es va reiterar al grup policial investigador esbrinar el domicili i parador de l'investigat.

En la interlocutòria per la qual va acordar aquestes citacions, el magistrat també va oficiar la pràctica d'una sèrie de diligències adreçades a aclarir un dels fets objecte d'investigació, que consisteix en les accions empreses per Tsunami Democràtic el 9 de novembre del 2019, dia de reflexió en les eleccions generals convocades per l'endemà.

En concret, va oficiar la Guàrdia Civil perquè recaptés una sèrie d'informació. El jutge repassava els esdeveniments registrats durant aquell dia i assenyalava que tota aquesta seqüència permet evidenciar el coneixement que el Govern de la Generalitat va tenir dels actes convocats per Tsunami per a la jornada de reflexió prevista el 9 de novembre.

COMPETENT PER IMPEDIR ELS ACTES

Igualment, incidia, permet constatar que el president de la Generalitat --llavors Quim Torra--, com a màxim responsable de l'"autoritat governativa", coneixia la denúncia presentada a de la Junta Electoral Central, i que la Generalitat era competent per impedir la celebració d'aquests actes.

"També es pot comprovar que la Junta Electoral Provincial de Tarragona expressament va instar la Generalitat, a través de la Direcció general competent del Departament d'Interior, a impedir la celebració d'aquestes actuacions", va afirmar el magistrat.

Finalment, va indicar l'instructor, es pot observar que les actuacions es van desenvolupar aquell dia sense que consti que es realitzés cap actuació per impedir-se per part de l'autoritat governativa competent.

"Davant aquests fets, i la possibilitat de trobar-nos davant d'una infracció penal per omissió del deure de perseguir un delicte electoral per part dels responsables polítics de la Generalitat en aquell moment, s'acorda la pràctica de les següents diligències, sense perjudici de valorar, un cop rebudes, la competència d'aquest òrgan judicial per conèixer d'aquests fets", va concloure García Castellón.