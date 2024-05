El jutge de l'AN que instrueix el cas Tsunami rebutja que Rovira declari des de Suïssa

García-Castellón suspèn sine die la declaració com a investigat del cap de gabinet de Puigdemont

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García-Castellón ha rebutjat que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, pugui declarar com a investigada per videoconferència des de Suïssa i ha aclarit que ho haurà de fer a Barcelona, on segons el magistrat hi ha el seu domicili.

En una providència, recollida per Europa Press, el titular del jutjat central d'instrucció 6 suspèn sine die la declaració prevista per a aquell mateix dia --el 22 de maig-- del cap de gabinet de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. Fonts jurídiques expliquen que el seu advocat, Gonzalo Boye, anteriorment tenia un assenyalament fixat en aquella data.

Quant a la petició de Rovira, el magistrat deixa clar que "no escau la declaració per videoconferència des de Suïssa, perquè el sistema està contemplat amb la finalitat d'agilitzar el curs de les actuacions evitant els retards que es poden derivar de la necessitat de coordinar la presència dels intervinents en la declaració quan el seu desplaçament els resulta onerós o impossible de dur a terme amb immediatesa".

"La videoconferència procedeix, doncs, quan es pot implementar de manera àgil, la qual cosa es produeix quan es fa a Espanya on opera el sistema Fidelius. En aquest supòsit, com que en les actuacions consta que el domicili de la investigada és a Barcelona, la videoconferència amb un jutjat d'aquesta localitat revesteix les condicions per acordar la presa de declaració per aquesta via", explica.