El jutge investiga Zapatero per presumpte delicte fiscal i de contraban per l'origen "no justificat" de les seves joies

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 12 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional ha obert una nova investigació dins el cas Plus Ultra contra l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero per presumptes delictes fiscals i de contraban en relació amb les joies trobades en l'escorcoll del seu despatx, el valor de les quals ha estat taxat de manera preliminar en 1,3 milions d'euros, en considerar que el seu origen "no està justificat".
En una interlocutòria recollida per Europa Press, el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama comunica a Zapatero la seva imputació en aquesta peça separada i assenyala que també haurà de respondre per aquests fets en les declaracions del 17 i 18 de juny, quan serà interrogat i investigat pel seu paper en la presumpta trama de tràfic d'influències del cas Plus Ultra.
El magistrat indica que, un cop rebuda la taxació preliminar i sense perjudici d'una pericial posterior que abasti altres dades analítiques d'interès, la possessió de béns de luxe d'elevat valor, unida a l'absència de traçabilitat fiscal sobre la seva adquisició, constitueix "un indici objectiu i racional de la possible existència d'una defraudació tributària rellevant".
I és que, segons Calama, "l'adquisició de joies del valor indicat genera necessàriament obligacions fiscals, bé sigui en concepte d'IVA, impost sobre transmissions patrimonials, impost sobre successions i donacions, i IRPF, segons la naturalesa del negoci jurídic".
Pel magistrat, la possible manca d'acreditació sobre l'adquisició de les joies podria facultar l'Agència Tributària per imputar un guany patrimonial no justificat en l'IRPF de Zapatero, resultant aplicable un tipus marginal al voltant del 46%.