El jutge que investiga Zapatero demana el contingut del telèfon de Reyes com a prova

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte tràfic d'influències en el rescat de l'empresa Plus Ultra, ha sol·licitat "cooperació jurídica internacional" als Estats Units (EUA) per utilitzar "com a mitjà de prova" el contingut del telèfon de Rodolfo Reyes, exdirectiu de l'aerolínia.
Així ho ha acordat en una interlocutòria, consultada per Europa Press, en la qual assenyala que el contingut del dispositiu "va ser posat a disposició de la Brigada Central de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció per l'agència dels EUA Homeland Security Investigations (HSI)".
El jutge Calama assenyala que la cooperació policial entre Espanya i els EUA "ha permès que l'oficina de HSI a Madrid" traslladi a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional "informació rellevant sobre una investigació transnacional iniciada el 2018 contra una xarxa d'empresaris veneçolans i persones políticament exposades dedicada al blanqueig de capitals".
"Una de les línies se centra en Rodolfo Reyes, investigat per blanqueig i evasió de sancions mitjançant companyies com Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp i Dinosaur Bank, sobre la qual HSI va obtenir el 2021 una extracció telefònica que, tot i que inicialment orientada al contraban, va revelar comunicacions amb instruccions per moure fons il·lícits, gestionar préstecs de rescat i coordinar pagaments il·legals", ha afegit.
El contingut del telèfon, continua, constitueix "material probatori" que pot "tenir rellevància per a la investigació espanyola relativa a Plus Ultra, motiu pel qual ha obtingut autorització per compartir aquesta extracció per al seu ús judicial a Espanya".