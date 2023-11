El jutge que investiga Tsunami Democràtic admet la personació d'un tercer policia perjudicat en els aldarulls

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic pel seu paper en els aldarulls arran de la sentència del Suprem que va condemnar els líders de l'1-O la tardor del 2019 ha admès la personació d'un tercer agent de policia presumptament perjudicat en les protestes, han confirmat a Europa Press fonts jurídiques.

En la causa, actualment estan personats el partit polític Vox, l'associació Dignidad y Justicia (DyJ) i dos agents més, la representació legal dels quals dirigeix el bufet Fuster Fabra Abogados.

Aquesta personació arriba el mateix dia en què el magistrat ha demanat al Tribunal Suprem que investigui l'expresident Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i deu persones més per un delicte de terrorisme.

En un escrit de 101 pàgines, recollit per Europa Press aquest dimarts, el titular del jutjat central d'instrucció 6, Manuel García-Castellón, assenyala que hi ha "indicis de participació en la comissió" de fets per part de tots ells "susceptibles d'integrar un delicte de terrorisme".

En aquesta línia, el jutge deixa clar que per a l'"esclariment dels fets cal practicar diligències d'investigació" que no es poden fer per la condició d'aforats de Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament Rubén Wagensberg.