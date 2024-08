El jutge investiga a la parella de Negreira per blanqueig de capitals

La Guàrdia Civil va remetre un informe al jutge Aguirre sobre la troballa de gairebé 3 milions en els seus comptes



BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El jutge instructor del 'cas Negreira', el titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona Joaquín Aguirre, ha acordat investigar a la parella de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), José María Enríquez Negreira, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.

Així ho acorda l'instructor en una interlocutòria que ha avançat 'El Confidencial', i a la qual ha tingut accés Europa Press aquest dijous, després de la troballa de prop de 3 milions d'euros en els seus comptes bancaris.

A principis d'agost, mes que Aguirre va habilitar per continuar amb la instrucció del 'cas Negreira', la Guàrdia Civil va remetre un "voluminós informe" al magistrat en el qual assenyalava que havia localitzat una xifra aproximada de 3 milions d'euros en els comptes de la parella de Negreira, coincidint amb l'època en la qual ell va ser número 2 del CTA (entre 1993 i 2018).

L'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, està investigat per presumptament rebre pagaments del FC Barcelona a través de les seves empreses, suposadament per aconseguir favors arbitrals per al club blaugrana, per la qual cosa també s'investiga als exdirectius i expresidents del Barça.

LAPORTA, EXCULPAT

Al maig, la secció 21 de l'Audiència de Barcelona va anul·lar les imputacions per presumpte delicte de suborn (suborn) que l'instructor del 'cas Negreira' va fer sobre els investigats en aquesta causa.

La imputació pesava sobre els expresidents del club Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu i Joan Laporta, el FC Barcelona com a persona jurídica i els exdirectius del club Óscar Grau i Albert Soler.

En el cas de Laporta, el tribunal va concloure que els delictes pels quals estava investigat estan prescrits.

ROSELL I BARTOMEU PENDENTS DE DECLARAR

Al juny el Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona va citar a declarar com investigats als expresidents del Futbol Club Barcelona (FCB) Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, a més dels exdirectius Albert Soler i Óscar Grau i al fill de l'exvicepresident arbitral José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez, en una data que encara està per determinar.