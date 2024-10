El jutge que investiga García Ortiz ordena l'entrada i escorcoll a la Fiscalia General

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutge del Tribunal Suprem que investiga el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha ordenat a la Guàrdia Civil l'entrada i escorcoll al despatx de la Fiscalia General de l'Estat, segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat fonts del cas a Europa Press.

Les mateixes fonts precisen que l'instructor ha acordat el secret de les actuacions durant el termini d'un mes.

Aquest mateix matí el magistrat Ángel Luis Hurtado ha instat García Ortiz a designar un advocat per no generar-li indefensió en la causa que se segueix en contra seu per un presumpte delicte de revelació de secrets contra la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.