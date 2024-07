El jutge interrogarà Barrabés al jutjat en ser donat d'alta, per la qual cosa Begoña Gómez no hi hauria d'assistir

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutge que investiga Begoña Gómez ha acordat prendre declaració a l'empresari Juan Carlos Barrabés al jutjat i no a l'hospital on estava ingressat atès que ja ha estat donat d'alta. D'aquesta manera, la seva testifical no es fa com a prova preconstituïda i per tant la dona del president del Govern central no hi hauria d'assistir de manera presencial.

Així ho confirmen a Europa Press fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que apunten que el magistrat titular del jutjat d'instrucció 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha rebut de la gerència del centre hospitalari on estava ingressat la confirmació que el pacient ha estat donat d'alta.

Peinado manté la declaració dilluns vinent, 15 de juliol, a les 10.00 hores, a la seu dels jutjats de la plaça Castilla de Madrid.