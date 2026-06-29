El jutge imputa la presidenta de la SEPI i 24 persones més en la peça per presumptes irregularitats del cas Leire

MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha citat com a investigada la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI), Belén Gualda, i 24 persones més en la peça del cas Leire Díez sobre presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics per al cobrament de comissions irregulars.
Així consta en una providència a la qual ha tingut accés Europa Press, en què el magistrat citarà pròximament com a investigats diversos directius d'empreses i dirigents de la SEPI després de trobar "indicis de criminalitat", entre els quals l'expresident d'Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, i el fundador de Forestalia, Fernando Samper, entre d'altres.
Pedraz accedeix d'aquesta manera a la sol·licitud de la Fiscalia Anticorrupció de citar com a investigats 25 persones, segons un escrit del ministeri públic al qual ha tingut accés aquesta agència de notícies.
En el document, les fiscals apunten que l'expresident de la SEPI Vicente Fernández --ja imputat-- va compartir pel grup 'Hirurok' un arxiu en el qual "consta la cronologia de la sol·licitud i els tràmits que es van seguir" sobre el rescat de l'empresa Tubos Reunidos, on consta que "la sol·licitud comptava amb els informes favorables de les unitats de la SEPI, dels assessors externs i del Ministeri d'Indústria".
A més a més, assenyala que també constava "el compromís" de Gualda amb Francisco Irazusta, l'aleshores CEO de Tubos Reunidos, empresa basca de la qual s'investiguen presumptes irregularitats en el rescat de 112,8 milions d'euros que va rebre.
Segons el relat del ministeri públic, el directiu de la SEPI Miguel Ángel Figueroa va informar Vicente Fernández que Belén Gualda tenia la intenció de tancar operacions com la "corresponent a Tubos Reunidos".
I afegeixen que Figueroa, que també ha estat citat com a investigat, va enviar un document que "contemplava l'estimació de la sol·licitud de suport financer públic temporal presentada per Tubos Reunidos" i que comptava amb "l'aprovació" de Gualda.
Així mateix, exposen que, segons la documentació de la SEPI, Gualda va signar l'elevació al Consell Gestor del FASEE --Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques, vinculat a la SEPI i orientat a ajuts durant la covid-19-- de la proposta sobre Tubos Reunidos.