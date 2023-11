El jutge envia a judici per presumpta agressió sexual Saül Gordillo i la defensa demana l'arxivament del cas

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 6 de Barcelona ha enviat a judici l'exdirector de 'Principal', Saül Gordillo, per presumpta agressió sexual a una redactora l'1 de desembre del 2022 després d'un sopar d'empresa en una discoteca.

En la interlocutòria, el jutge afirma que hi ha dues versions contràries "sobre un element intern, el consentiment", i que a aquesta fase processal no li correspon valorar l'existència o no del consentiment.

"La versió inculpatòria apareix sobradament sustentada en indicis clars, haurà de ser en fases ulteriors de l'expedient quan es resolgui sobre la definitiva virtualitat d'aquests indicis", afegeix.

Els fets van passar en una discoteca quan la dona es va acostar a la barra per demanar una consumició, moment en què Gordillo suposadament se li va acostar i li va fer tocaments.

La interlocutòria constata que el denunciat demana l'arxivament de les actuacions al·legant que "tot el que va poder passar estava consentit tàcitament per la denunciant", mentre que l'acusació se sosté en les imatges de les càmeres de seguretat i el comportament dels implicats.

El magistrat dona 10 dies a la Fiscalia i a l'acusació particular per presentar els escrits d'acusació sobre aquest cas que afecta l'acusat (que, d'altra banda, té una segona denúncia per una altra presumpta agressió sexual a una altra redactora la mateixa nit).