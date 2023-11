El jutge dirigeix la investigació contra Puigdemont i imputa Rovira pels aldarulls de Tsunami Democràtic

Cita com a testimoni Arnaldo Otegi i veu "prou elements" perquè els fets encaixin en un delicte de terrorisme

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic pel seu paper en els aldarulls arran de la sentència del Suprem que va condemnar els líders del procés independentista la tardor del 2019 ha dirigit les seves perquisicions contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i ha imputat la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

Així consta en una interlocutòria d'aquest mateix dilluns dictada pel titular del jutjat central d'instrucció número 6, Manuel García Castellón, en què ofereix a Puigdemont la possibilitat de comparèixer voluntàriament "mentre no s'entrega el corresponent suplicatori", ja que gaudeix d'immunitat en ser membre del Parlament Europeu i no el podrà investigar formalment fins que l'Eurocambra li ho permeti.

El jutge sosté que, de la informació facilitada per la Guàrdia Civil, tant Òmnium Cultural com el mateix Puigdemont "podrien haver participat en l'aparició" de Tsunami, "extrems que s'hauran d'esclarir en la investigació".

I és que, detalla, "la creació de l'organització va tenir lloc el 28 d'agost". "Resulta cridaner constatar com es fa referència al fet que Òmnium n'informarà directament el president Puigdemont", constata el jutge.

En la resolució, l'instructor assegura que "hi ha prou elements per considerar que els fets poden encaixar en el delicte de terrorisme" en concurs amb un de desordres públics. Cal recordar que l'AN estudiava si podia retenir la causa pels dubtes sobre aquesta qualificació jurídica.

UNA DESENA D'IMPUTATS

Als qui sí que imputa és Rovira, tot just després de rebre un informe de la Guàrdia Civil que la col·loca al centre de la investigació en sostenir que és "amb molta probabilitat" la usuària de l'aplicació de missatgeria xifrada Threema, que actuava amb el pseudònim de 'Matagalls' i que tenia "un coneixement previ de, si més no, certes accions de la plataforma".

Igualment, cita com a investigats el cap de gabinet de Puigdemont, Josep Lluis Alay; a més d'Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra i Nicola Flavio Giulio.

També cita com a testimoni el líder d'EH Bildu Arnaldo Otegi per interrogar-lo sobre la reunió que va mantenir a Ginebra (Suïssa) amb el mateix Puigdemont, Rovira, membres de la CUP, de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural. A la trobada, assenyala el jutge, també hi haurien assistit l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i la dirigent de JxCat Elsa Artadi.

En aquest sentit, el jutge crida com a testimoni la portaveu d'ERC en la data dels fets, Marta Vilalta. Segons el magistrat "va afirmar, pel que sembla que en la cimera que van tenir els líders independentistes a Ginebra, no van concretar una estratègia comuna però que, no obstant això, sí que van aconseguir posar-se d'acord en el suport a Tsunami Democràtic".