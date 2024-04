El jutge desestima el recurs de Cs per impugnar a la candidatura de Puigdemont

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El jutjat del Contenciós-administratiu 2 de Barcelona ha desestimat el recurs contenciós-electoral de Cs que plantejava impugnar la candidatura de l'ex-president i cap de llista de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont.

En la sentència, consultada per Europa Press, el jutge ratifica la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'incloure a l'ex-president com a membre de la candidatura de Junts+ i publicar-ho en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), i ha confirmat "l'actuació administrativa impugnada per ser ajustada a dret".

Cs havia presentat un recurs al·legant que Puigdemont hauria hagut d'inscriure's en el Cens de Residents Absents a l'Estranger (Cera) per estar en el cens electoral.