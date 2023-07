El jutge desestima canviar de cos policial en la investigació de l'assassinat d'Helena Jubany

Assegura que no consta que els Mossos d'Esquadra hagin "ofert cap col·laboració"



BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrat del jutjat de primera instància 2 de Sabadell (Barcelona) ha desestimat la petició de la família d'Helena Jubany de canviar de cos policial en la investigació del seu assassinat el 2001.

En una interlocutòria, consultada aquest dimarts per Europa Press, ha explicat que, des d'un començament, la investigació va anar a càrrec del Cos Nacional de Policia i l'acusació particular va sol·licitar que es designés la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos d'Esquadra.

"No existeixen circumstàncies de prou gravetat com per modificar la unitat instructora d'investigació", aclareix la interlocutòria.

La sala també ha assegurat que "el deure de cooperació, coordinació i col·laboració mútua entre cossos policials implica que, si un o altre cos considera necessari la creació d'una unitat de suport o articular qualsevol mena de cooperació entre forces policials, es podria acudir als preceptes esmentats, sense la necessitat que el jutjat acordi modificar la unitat instructora i crear una unitat conjunta".

Així doncs, no consta que el Cos de Policia Nacional hagi sol·licitat o que els Mossos hagin "ofert cap col·laboració, sinó que la unitat actuant ha manifestat en tot moment la seva disponibilitat i la possibilitat de dur a terme la investigació", sense que consti que els Mossos s'hagin posat en contacte per investigar.

A més a més, el jutge també ha denegat que els Mossos elaborin un atestat per revisar la investigació de la Policia Nacional.

ACCEPTA ALTRES PETICIONS

El magistrat ha acceptat altres peticions de l'acusació particular, com que la Brigada Provincial de Policia Científica de Barcelona informi de la possibilitat de fer una comparativa dels resultats de la mostra d'ADN amb els perfils de la víctima, Santi L. i Xavi J. --investigats pel cas--.

També ha acceptat que l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses aporti les taules i els resultats de les anàlisis en què es van basar les seves conclusions.

Així mateix, ha demanat a la Brigada Provincial de Policia Científica de Barcelona i a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses que informin si entre les mostres d'ADN hi ha un origen femení aliè a la víctima i que sigui susceptible de comparació i valoració.