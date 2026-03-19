Un jutge demana desclassificar dades del CNI per presumpte espionatge amb Pegasus a la CUP

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El jutjat d'instrucció 32 de Barcelona ha sol·licitat al Consell de Ministres la desclassificació de documents, informacions i dades declarats secrets o reservats que puguin estar relacionats amb el presumpte espionatge amb Pegasus als exdiputats de la CUP David Fernández, Carles Riera i Albert Botran, segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press.
Així ho ha sol·licitat davant la possibilitat que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) s'empari en la llei de secrets oficials per evitar informar sobre el presumpte espionatge a persones de l'entorn independentista i abans de prendre declaració a la seva directora, Esperanza Casteleiro.
La querella va ser presentada per Fernández, Riera i Botran contra la mercantil Osy Technologies com a propietària de les empreses NSO Group i Cyber Technologies, les quals serien responsables de la confecció i comercialització del programa Pegasus, orientat a l'espionatge.
En una altra interlocutòria, el jutge instructor considera que hi ha indicis que NSO va assistir "directament" els usuaris de Pegasus amb servidors sota el seu control, per la qual cosa ha emès una ordre europea d'investigació perquè les autoritats de Luxemburg identifiquin els comptes bancaris vinculats a aquestes empreses.
Un cop identificats, demana que se sol·liciti a les entitats bancàries la còpia de l'extracte de tots els moviments realitzats entre 2016 i 2022 a l'efecte d'identificar "possibles pagadors espanyols" de l''spyware' Pegasus.
Sosté que els tres exdiputats de la CUP van rebre uns SMS al seu telèfon a través dels quals suposadament es va produir una infecció amb Pegasus, un programa que monitora les comunicacions, un fet que podria constituir un delicte de descobriment o revelació de secrets.