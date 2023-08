El jutge confirma l'arxiu de la causa en la qual s'investigaven les inversions d'Oleguer Pujol

MADRID, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha confirmat l'arxiu de la peça separada del 'cas Pujol' en la qual investigava l'origen dels diners que Oleguer Pujol, fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, va invertir en diverses operacions immobiliàries de l'empresa Drago Capital i en la pròpia companyia.

Tal com avança El Periódico d'Espanya i ha confirmat en fonts jurídiques Europa Press, Pedraz rebutja així la petició del fiscal anticorrupció José Grinda i de l'Advocacia de l'Estat que havien sol·licitat mitjançant recurs de reforma la reobertura de la investigació escudant-se en una falta de motivació per part del magistrat per a l'arxiu.

La decisió del titular del Jutjat Central d'Instrucció 5 arriba després que la defensa del menor del clan dels Pujol impugnés els escrits tant del Ministeri Fiscal com de la representació legal de l'Estat assenyalant que la decisió del jutge estava suficientment motivada donat l'esdevenir de la investigació, en la qual s'han dictat diferents actuacions de sobreseïment sobre altres imputats.

EL PRIMER ACTE D'ARXIU PER A OLEGUER

Cal recordar que al juliol, Pedraz va dictar el seu primer acte d'arxiu a favor d'Oleguer Pujol. En ell, decretava "el sobreseïment provisional de les presents actuacions al no resultar degudament justificada la perpetración dels delictes que van donar motiu a la formació" d'aquesta línia d'investigació.

En concret, el magistrat explicava que, "malgrat les diligències practicades", no hi havia "base si més no per apreciar indici de delicte algun". "I els que es van subministrar van ser meres sospites, no aptes per seguir un procediment penal", afegia.

Pedraz va acordar al juliol de 2021 no allargar més la instrucció d'aquesta peça separada del 'cas Pujol', sense perjudici de rebre les qüestions pendents, entre elles la resposta de Països Baixos a una comissió rogatoria on se li demanava que completés la informació requerida sobre els comptes bancaris d'Oleguer Pujol, així com l'informe definitiu de l'Agència Tributària.

L'anterior instructor, José de la Mata, va obrir 'Drago' un any abans, el juliol de 2020, per esclarir l'origen dels diners que el fill menor del clan Pujol va invertir en diverses operacions immobiliàries de Drago Capital.

Destacava entre les mateixes el denominat 'projecte Brick', consistent en la compravenda de 1.152 locals de sucursals del Banc Santander, que es va dur a terme per Samos Serveis i Gestions SLU.

Al principi, De la Mata va mantenir imputats Oleguer Pujol i al seu antic soci Luis Iglesias --gendre de l'exministre Eduardo Zaplana-- junt a d'altres sis persones, però el jutge va ser arxivant para totes elles.