El jutge cita el president i el CEO de Plus Ultra per declarar com a imputats

MADRID 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha citat a declarar com a investigats el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, i el CEO de l'aerolínia, Roberto Roselli, el 7 i 8 de setembre, respectivament.
Així ho ha acordat en una providència, recollida per Europa Press, en la qual cita els alts directius de Plus Ultra, que dilluns van expressar al jutge que l'aerolínia va pagar "elevades quantitats de diners" a l'empresari Julio Martínez Martínez, soci de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, per la presumpta mediació de l'exlíder socialista en la concessió del rescat de 53 milions d'euros que el Govern central va concedir a l'aerolínia el 2020.
Així ho van fer en dos escrits als quals va tenir accés aquesta agència de notícies, en què van assenyalar que tots dos "van tenir plena consciència" que Martínez Martínez, amo d'Análisis Relevante, i Zapatero "sí tenien la pretensió de cobrar per les gestions a fer, la qual cosa va ser assumit per tots dos de manera sobrevinguda per salvar la companyia, tot i que no sabien quins acords interns podien tenir".
A aquesta "pretensió de cobrar", les defenses de tots dos directius la van definir com "comissió", recollit en una conversa entre Roselli i Rodolfo Reyes, empresari veneçolà i exconseller de l'aerolínia, intervinguda per la Policia Nacional i incorporada en un dels informes policials remesos al jutge, en la qual el CEO de l'aerolínia va assenyalar: "Així que per allà vindrà la comissió".