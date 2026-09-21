El jutge cita les filles de Zapatero a declarar com a investigades el 30 de novembre en el cas Plus Ultra

MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero, Alba i Laura Rodríguez, el pròxim 30 de novembre.
Així ho ha acordat Calama a través d'una providència recollida per Europa Press, en la qual cita les filles de l'expresident a les 9.00 i a les 12.00 hores. Totes dues van ser imputades el passat mes de juny en la causa sobre presumptes irregularitats amb el rescat de 53 milions d'euros concedit pel Govern central a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia.