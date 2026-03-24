La jutgessa de Catarroja cita a declarar Carlos Mazón com a testimoni

VALÈNCIA 24 març (EUROPA PRESS) -
La titular de la plaça número 3 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Catarroja (València) que investiga la gestió de la dana que el 29 d'octubre del 2024 va deixar 230 víctimes mortals a la província de València ha acordat citar a declarar com a testimoni l'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.
Així ho ha decidit en una interlocutòria notificada aquest dimarts a les parts, en la qual la magistrada li trasllada la possibilitat que aporti voluntàriament a la causa la llista de trucades entrants i sortints del dia de la dana i els missatges de Whatsapp relacionats amb l'emergència o les factures corresponents a la llista de trucades.
Aquesta declaració es produirà un cop sigui ferma la interlocutòria del passat 16 de març del ple de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que va rebutjar per unanimitat investigar-lo en no veure cap delicte, ja que no tenia "el deure i obligació" de garantir la seguretat dels ciutadans --segons la llei-- ni s'ha demostrat que participés en l'enviament de l'Es-Alert.
Els cinc magistrats que integren l'òrgan judicial van descartar, per tant, declarar-se competents per obrir una causa penal contra Mazón i van basar aquesta decisió principalment en el fet que l'excap del Consell no ocupava la posició de garant d'un deure o obligació específics que exigeix per perseguir, entre altres requisits, el delicte d'homicidi per imprudència en la modalitat de comissió per omissió.