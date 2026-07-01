El jutge cita com a testimonis el 15 de juliol els excàrrecs de la Fiscalia que es van reunir amb Leire Díez

Ananda Manjón - Europa Press - Arxiu
MADRID 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat citar com a testimonis Diego Villafañe i Beatriz López, que formaven part de la Fiscalia General de l'Estat quan Álvaro García Ortiz l'encapçalava i que es van reunir amb l'exmilitant socialista Leire Díez, en la causa en la qual se la investiga per presumptes maniobres per desbaratar causes judicials que afecten el PSOE i el Govern central.
Així ho ha comunicat Pedraz en una providència aquest dimecres a la qual ha tingut accés Europa Press, en què cita a atestar Villafañe a les 10.00 hores i López a les 10.30 hores.
D'altra banda, el magistrat assenyala que resoldrà la possibilitat de cridar García Ortiz quan "se sàpiga el resultat de les anteriors testificals", cosa que estén al cap de seguretat de la seu de la Fiscalia General i a la fiscal de la Secretaria Tècnica que va tramitar els escrits presentats per l'exassessor ministerial Koldo García. La testifical de tots ells va ser sol·licitada dimarts per les acusacions populars liderades pel PP.
Cal recordar que, d'acord amb fonts de la Fiscalia, tant Villafañe com López van tenir dues reunions entre març i abril del 2025 amb Jacobo Teijelo, l'advocat de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, i una dona presentada com una companya del seu despatx, en referència a Leire Díez.
El lletrat, l'exdirigent socialista i l'exmilitant estan imputats en aquest cas, el qual indaga en les presumptes maniobres per intentar desestabilitzar causes judicials que afecten el Govern central.
En aquest context, les acusacions populars del cas Leire Díez van sol·licitar al magistrat que citi com a testimoni l'ex-fiscal general de l'Estat, a més de Villafañe --aleshores tinent fiscal de la Secretaria Tècnica-- i López.