El jutge del cas Tsunami obre una peça secreta per investigar la filtració de la comissió rogatòria de Suïssa

Demana a la Guàrdia Civil que investigui si hi va haver o no revelació de secrets per part de les autoritats o funcionaris



El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha incoat un peça separada que es tramitarà amb caràcter reservat amb la finalitat d'esclarir la presumpta comissió d'un delicte de revelació de secrets per part de les autoritats o funcionaris que hagin pogut tenir coneixement de la resposta de les autoritats suïsses a la comissió rogatòria que va cursar en el cas contra Tsunami Democràtic.

Així consta en una interlocutòria, recollida per Europa Press, en la qual el titular del jutjat central d'instrucció 6 acorda encarregar la investigació a la Guàrdia Civil en funcions de policia judicial i insta la unitat investigadora a "eludir qualsevol informació sobre el curs de la investigació als seus superiors i a reportar directament dels avenços de la investigació a aquest magistrat instructor".

El magistrat acorda notificar aquesta interlocutòria al fiscal i només la part dispositiva a les altres parts personades.