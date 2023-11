El jutge del cas Tsunami Democràtic ofereix personar-se a la família del turista francès mort al Prat

MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutge que investiga Tsunami Democràtic ha ofert personar-se en la causa a la família del turista francès mort d'un infart durant els aldarulls el 2019 a l'Aeroport del Prat després de la sentència de l'1-O, en considerar que és un pas fonamental per acreditar que van influir en la seva mort, i ha demanat informació a diversos organismes sobre les incidències per determinar si mereix la qualificació de terrorisme.

En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, el titular del jutjat central d'instrucció 6, Manuel García-Castellón, insisteix que l'ocorregut el 14 d'octubre del 2019 a l'Aeroport del Prat encaixa en delictes de terrorisme perquè es tracta d'una "infraestructura crítica", amb el "bloqueig de la qual" es pretenia "desestabilitzar greument el funcionament (...) de les estructures econòmiques o socials de l'Estat".

Al llarg de 31 pàgines, l'instructor relata els fets d'aquell dia. Així, recalca que van començar a través d'una convocatòria de Tsunami Democràtic per les xarxes socials: "Tothom a l'aeroport". Una crida, precisa, que es va traduir en l'arribada de 8.000 manifestants a les instal·lacions del Prat amb l'objectiu d'"aturar l'activitat de l'Aeroport de Barcelona".

García-Castellón es fa ressò dels informes policials segons els quals "es va aconseguir bloquejar l'entrada i sortida de persones i vehicles de la Terminal 1", que "va quedar totalment inutilitzada". "Els assaltants van accedir a la zona d'embarcament, van aconseguir posar-se davant les portes per accedir als avions, impedint-ne l'accés als passatgers, i bloquejar la torre de control aeri del Prat".

En aquest sentit, subratlla que si les forces de seguretat no haguessin aconseguit buidar l'accés per carretera a la torre de control aeri, una acció amb la qual els manifestants pretenien impedir el relleu dels controladors aeris, "podria haver suposat un perill per a la seguretat del trànsit aeri nacional i internacional".

Amb tot, no dubta que "l'acció va posar en perill la seguretat de l'aeroport" i la "seguretat aèria", amb "un perill clar tant per a la integritat dels agents com per la dels mateixos assaltants, quan es produïa el llançament indiscriminat d'objectes", un perill "extensible als viatgers" i que "es va poder materialitzar en la defunció del ciutadà de nacionalitat francesa Jean Claude Scherzinger".

Així, el magistrat destaca que, si bé la informació dels jutjats que van investigar la mort i l'informe forense parlen de mort natural per una afecció cardíaca, també indica que "el diagnòstic d'aquesta categoria està determinat tant per les troballes patològiques com per l'historial mèdic i de les circumstàncies de la mort". "Precisament, aquestes circumstàncies van ser el col·lapse de l'aeroport, subratlla.

En la mateixa línia, recorda les declaracions a la premsa de la filla de Scherzinger en les quals va afirmar que "creu que les circumstàncies que es van donar a l'aeroport van influir en la dolència cardíaca del seu pare" fins al punt que va arribar a dir que "la seva mort va ser causa d'això", tot preguntant al periodista si podien denunciar.

Pel jutge, "aquesta circumstància posa de manifest tant que s'ha de fer l'oportú oferiment d'accions a la família del senyor Scherzinger, amb informació de què poden fer i de quina manera, com la necessitat d'obtenir la declaració de Francine Scherzinger (la seva dona, que anava amb ell aquell dia) per saber de primera mà què va passar". I per això ordena posar-se en contacte amb les autoritats franceses.