El jutge del cas Tsunami demana als fiscals del TS l'informe que situa Puigdemont com el líder de la plataforma

MADRID, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón, encarregat d'investigar Tsunami Democràtic, ha demanat l'informe dels fiscals del Tribunal Suprem que es van mostrar a favor d'investigar l'expresident català i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, per terrorisme, i en el qual l'assenyalen com el líder "absolut" de la plataforma pel seu "patrocini intel·lectual i ètic".

En una providència d'aquest dimecres, recollida per Europa Press, el titular del jutjat central d'instrucció número 6 sol·licita "la remissió d'una còpia d'aquest escrit per unir-lo a la documentació que es remetrà a les autoritats suïsses tan aviat com sigui possible".

El magistrat anuncia d'aquesta manera la intenció d'enviar a les autoritats del país helvètic aquest informe el mateix dia en què, en una altra interlocutòria, ha respost a Suïssa que els tractats internacionals subscrits per tots dos països prohibeixen rebutjar la sol·licitud d'assistència judicial a partir de motius polítics en causes en què s'investiguen delictes de terrorisme.

En concret, l'instructor considera "inadmissible" que les autoritats helvètiques sol·licitin explicacions sobre la llei d'amnistia i recorda que la tasca dels jutges "és jutjar i fer executar el jutjat".

El magistrat considera "cridanera" la sol·licitud d'explicació suïssa en relació amb les possibles conseqüències d'una llei d'amnistia en relació amb els membres de la plataforma Tsunami Democràtic i amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, investigada en la causa.