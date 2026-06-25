El jutge acorda que s'investigui la filtració dels missatges de Zapatero

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha acordat que s'investigui "l'origen, l'eventual caràcter delictiu i la identificació de les persones responsables" de les filtracions dels xats de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero amb la seva secretària, Gertrudis Alcázar.
Així ho ha indicat en una interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press, en què acorda deduir testimoni a la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Madrid perquè investigui les filtracions produïdes en la causa "atesa la gravetat dels fets i el seu potencial encaix en tipus penals de revelació d'actuacions declarades reservades".
El magistrat també acorda que es formi una peça d'"informació sensible" en la qual s'inclouran els enregistraments audiovisuals de les declaracions de testimonis i investigats en la causa i que tan sols serà accessible per al jutjat i el ministeri fiscal.
Va ser dijous quan es va publicar l'últim informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional sobre les presumptes influències de l'expresident socialista amb el Govern de Bolívia per presumptament ajudar una empresa peruana.
En l'atestat, al qual va tenir accés aquesta agència de notícies, es va incorporar una carpeta amb annexos que incloïa, entre altres arxius, els missatges de Zapatero amb la seva secretària durant el període investigat.
Calama destaca que "el contingut dels annexos de l'informe policial" va ser "difós íntegrament, malgrat contenir dades incompatibles amb una publicació indiscriminada".
"Aquests fets, a més de constituir una vulneració palmària del deure de reserva inherent al secret extern, poden integrar il·lícits penals, sense perjudici d'altres responsabilitats disciplinàries o professionals", afegeix.