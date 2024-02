El jutge del cas Negreira no investigarà l'exdirectiu blaugrana Albert Soler per prevaricació

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha confirmat que l'exdirectiu del FC Barcelona Albert Soler no serà investigat per presumpta prevaricació i omissió del deure de socors, com havia demanat la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dijous, el tribunal ratifica la negativa que ja va donar l'instructor del cas i considera que la RFEF no està legitimada per demanar aquesta imputació perquè ja no forma part de la causa com a acusació.

Per la seva banda, la defensa de Soler ha al·legat que desconeixia els pagaments del club a les empreses de Negreira que ara s'investiguen.

El tribunal considera que la petició d'imputar aquests dos delictes a Soler "sembla estar més encaminada a l'ampliació dels fets" que a concretar quin delicte va suposar presumptament.

Soler sí que està investigat pels presumptes delictes de corrupció esportiva i administració deslleial en aquesta mateixa causa.