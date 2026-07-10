El jutge del cas Leire imputa l'ex-cap de gabinet de Sánchez

MADRID 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional del cas Leire Díez, Santiago Pedraz, ha acordat imputar Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i ex-cap de gabinet del president espanyol, Pedro Sánchez, i ha citat dues treballadores del PSOE perquè compareguin com a testimonis.
En una interlocutòria d'aquest divendres a la qual ha tingut accés Europa Press, el magistrat també autoritza l'UCO perquè aboqui les dades i analitzi el telèfon mòbil de Serrano, mesura que havia sol·licitat i que "està justificada davant el tipus de delinqüència investigada".
Pedraz el declara com a investigat arran de la petició de la Fiscalia Anticorrupció i després que els agents li atribuïssin una "participació preeminent" en aquesta causa de suposades irregularitats en contractes públics i presumptes maniobres per desestabilitzar causes judicials.
El magistrat assenyala que Serrano al principi apareixia amb una "responsabilitat difusa en els fets", si bé a partir de les actuacions "se segueix un conjunt d'indicis de la seva relació amb els integrants de l'organització criminal que permeten sostenir aquestes mesures".
I cita Covadonga San Pedro i Celia Rodríguez, treballadores del PSOE, a declarar en qualitat de testimonis el pròxim 28 de juliol, per la qual cosa "deixa sense efecte la seva personació com a investigades".