El jutge del cas Leire Díez imputa la directora de la Guàrdia Civil i el DAO

A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu
MADRID 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Leire Díez, Santiago Pedraz, ha acordat citar com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu (DAO) de l'institut armat, Manuel Llamas.
Així ho han confirmat fonts jurídiques a Europa Press després que tant la Fiscalia com les acusacions populars liderades pel PP sol·licitessin la imputació d'aquests alts càrrecs de l'institut armat.