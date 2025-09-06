El jutge del cas Koldo no veu indicis que l'UCO filtrés fotos de dones trobades en dispositius d'Ábalos

Recorda que diversos investigats van donar entrevistes a mitjans i que les imatges filtrades no estan incloses en cap informe
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
El magistrat instructor del cas Koldo al Tribunal Suprem (TS), Leopoldo Puente, ha indicat que no veu "cap indici" per atribuir a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil la divulgació de fotografies de dones que hi hauria emmagatzemades en dispositius intervinguts a casa de l'exministre de Transports José Luis Ábalos, que va demanar al jutge que investigués suposades filtracions a la premsa d'agents de l'Institut Armat.
En una providència, a la qual ha tingut accés Europa Press, el magistrat ha constatat després d'estudiar la petició del també diputat en el Grup Mixt que no hi ha "cap indici de consistència mínima" que permeti atribuir "la pretesa filtració a qualsevol dels membres" de l'UCO, entre altres motius perquè "cap dels arxius referits" s'han inclòs en els informes presentats en aquesta causa ni tampoc s'hi al·ludeix.
Puente també s'ha referit al "linxament mediàtic" denunciat per Ábalos en constatar que ha atorgat "una versemblança plena a les notícies i documents continguts en la informació que denuncia" en assumir, "implícitament almenys", que "la mateixa es contindria en les evidències digitals que li van ser intervingudes en el registre domiciliari".
"És evident que, no obstant això, si això fos així, la manera en què aquestes informacions haguessin pogut arribar a coneixement del mitjà de comunicació que les difon, per més que s'hi afirmi que procedeixen de "fonts pròximes a la investigació", és desconegut per a aquest instructor", ha afegit el jutge en la seva providència.
En aquest sentit, ha recordat que diversos dels investigats en el cas Koldo, "en l'exercici libèrrim de les seves facultats", han concedit de manera recurrent entrevistes a diferents mitjans de comunicació, i fins i tot reconegut que algunes de les informacions documentals publicades, "ho han estat amb la seva aquiescència".
El magistrat també ha obert la porta al fet que hi haguessin còpies del disc dur confiscat per l'UCO, ja que en el moment que es va fer un registre a casa seva, una dona va mirar de sortir del domicili amagant un disc dur que va resultar ser una còpia de l'original. "S'ignora per aquest instructor així quantes còpies dels referits documents o arxius podrien existir i en poder de qui es podrien trobar", afegeix.
Amb tot, Ábalos podrà interposar recurs de reforma o d'apel·lació contra la providència del jutge Leopoldo Puente, i tindrà també la possibilitat, "si ho té així per convenient", d'exercitar les accions que consideri oportunes enfront del mitjà de comunicació que difongués "les informacions referides".
ÁBALOS VA DEMANAR EVITAR "LINXAMENTS MEDIÀTICS"
Aquest dijous l'exministre de Transports va demanar al magistrat del Suprem que eviti el seu "linxament mediàtic" i que identifiqui els agents de l'UCO que analitzen els dispositius intervinguts a casa seva per presumptament filtrar fotografies de dones que hi hauria emmagatzemades.
En concret, Ábalos li va demanar "requerir el cap responsable de la unitat investigadora a fi de prevenir-lo" per aquesta suposada filtració d'informació i que indiqui el número d'identificació personal dels agents que analitzen els terminals que es van intervenir al seu domicili el passat mes de juny.
"Doncs de la lectura dels documents que acompanyem, es pot apreciar clarament que hi han tingut accés terceres persones i han pres coneixement de les actuacions que s'estan fent", va indicar.
I va sol·licitar, a més, que ordeni "l'expurgació quant a la documentació, fotografies o qualsevol altre document que no tingui relació amb la present instrucció, i no s'inclogui en els informes que s'aportin per l'UCO en aquesta causa especial" per "evitar linxaments mediàtics als investigats".