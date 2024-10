El jutge del cas Koldo demana al Tribunal Suprem que investigui Ábalos

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Koldo ha demanat aquest dimecres al Tribunal Suprem que investigui el diputat i exministre de Transports José Luis Ábalos després que li ho sol·licités la Fiscalia Anticorrupció.

En una resolució recollida per Europa Press, el titular del jutjat central d'instrucció número 2 s'adreça a l'alt tribunal perquè és el competent per obrir causa penal contra Ábalos per la seva condició d'aforat.

Anticorrupció va instar la setmana passada el magistrat a elevar una exposició raonada al Suprem en assegurar que "és difícil entendre l'operativa desenvolupada per Koldo García --exassessor de l'exministre-- i Víctor de Aldama --el presumpte conseguidor de la trama-- sense la participació" d'Ábalos.