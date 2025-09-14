El jutge del cas Errejón reunirà dijous les parts per acarar converses de l'exdiputat amb un testimoni

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El jutge Adolfo Carretero ha convocat per dijous vinent les parts per acarar les converses telefòniques entre Íñigo Errejón i un testimoni, que va ser un dels organitzadors de la festa en la qual presumptament l'exdiputat va agredir sexualment l'actriu Elisa Mouliaá.
Anomenat Borja, aquest testimoni va declarar davant del jutge el juny passat que va contactar per correu electrònic amb Errejón després d'assabentar-se de la denúncia de Mouliaá perquè li semblava injust del que s'acusava l'exdiputat.
També va reconèixer haver mantingut més converses i va admetre haver consultat a Errejón "quin és el pla amb el judici", preguntant per "informació del que passava a la pràctica".
I va afirmar que no va veure gaire afectada Mouliaá aquella nit i que ho hauria vist, si Errejón l'hagués agafada del braç al passadís. "No vaig veure res fora del normal", va afegir, a més d'indicar que a la casa on van passar els presumptes fets no hi havia baldó.
DEMANEN ANALITZAR LES CONVERSES
Una de les últimes decisions del jutge instructor va ser descartar imputar l'actriu per presumptament pressionar Soraya, una altra organitzadora de la festa, i tampoc l'exdirigent per parlar amb Borja, parella d'aquesta testimoni.
Carretero va indicar en una interlocutòria que va ser Borja el que "es va posar en contacte" amb l'exdiputat. "Segons el que va declarar (Borja) a aquest instructor, no consta tampoc que Errejón l'amenacés i l'intimidés ni li digués expressament el que havia d'atestar", va exposar.
No obstant això, l'acusació popular que exerceix l'Associació d'Ajuda de Defensa Integral a les Víctimes Especialitzada va demanar al jutge en un escrit, al qual va tenir accés Europa Press, la declaració d'Errejón com a investigat per aquest extrem.
I va sol·licitar una pericial per analitzar-ne l'autenticitat, el to i el context de les expressions amb la finalitat de comprovar si hi ha "possibles elements de pressió o influència".