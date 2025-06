El jutge del cas Errejón escolta aquest divendres els organitzadors de la festa on es va produir la suposada agressió

Prendrà declaració també als taxistes que els van portar aquella nit i a un altre assistent a la festa

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El jutge que investiga l'exdiputat Íñigo Errejón per un presumpte delicte d'agressió sexual prendrà declaració aquest divendres a partir de les 11.00 als dos organitzadors i a un dels assistents a la festa en la qual suposadament l'exdirigent va agredir sexualment l'actriu Elisa Mouliaá.

El magistrat Adolfo Carretero practicarà la testifical dels organitzadors per videoconferència, ja que tots dos resideixen actualment a Austràlia. Aquest mateix divendres, però a partir de les 11.00, l'instructor també escoltarà com a testimonis els dos taxistes que van portar Errejón i Mouliaá la nit dels fets.

Va ser a l'inici de l'any que el magistrat va sol·licitar a la defensa d'Errejón que aportés els justificants de pagament dels taxis i que informés de quina manera va sol·licitar els seus serveis, avançant llavors que cridaria els conductors.

Les últimes novetats en la causa es van produir el passat mes d'abril, quan el jutge va citar Errejón i l'actriu perquè entreguessin els telèfons mòbils perquè la Policia Nacional analitzés les converses que tots dos van mantenir. L'actriu va fer el propi, però l'exdiputat va preferir esperar que l'Audiència Provincial resolgui el seu recurs.

L'acusació popular que exerceix l'Associació d'Ajuda de Defensa Integral a les Víctimes Especialitzada va demanar llavors al jutge que imputés per desobediència Errejón per no entregar el mòbil. El magistrat, no obstant això, va desestimar aquesta petició.

Cal recordar que tant Errejón com Mouliaá van declarar el passat 16 de gener davant del magistrat que investiga l'exportaveu de Sumar pel presumpte delicte d'agressió sexual del qual l'acusa l'actriu. Ella, a la seva declaració, va deixar anar la possibilitat que ell la drogués aquella nit i va assegurar que la va tocar sense el seu consentiment, actuant de manera "freda".

Errejón, per la seva banda, va confirmar que els fets que va relatar Mouliaá van passar però va assegurar que sempre amb el seu consentiment, sostenint que l'actriu l'hauria denunciat per treure un rèdit econòmic.