El jutge del cas Begoña Gómez interroga dimecres l'assessora de La Moncloa com a investigada i sis testimonis

Compareixeran com a testimonis, que haurien proposat Cristina Álvarez, dos càrrecs de la UCM i els representants de Google, Indra i Telefónica

MADRID, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El jutge Juan Carlos Peinado té previst interrogar aquest dimecres com a investigada Cristina Álvarez, l'assessora de Begoña Gómez a La Moncloa que a la seva declaració com a testimoni al desembre va reconèixer haver enviat diversos correus electrònics relacionats amb l'activitat privada de l'esposa del president del Govern central. També prendrà declaració a sis persones en qualitat de testimonis, inclosos un altre càrrec de Presidència, dues de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), i els representants de Google, Indra i Telefónica.

Tot i que el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid va descartar al començament imputar Álvarez, a principis de febrer va canviar la seva situació processal per investigar la seva presumpta participació en fets que podrien ser constitutius de delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis, delictes pels quals ja està investigada Begoña Gómez.

Álvarez és la quarta persona imputada després de declarar com a testimoni en el marc d'aquesta causa: el mateix li va passar a l'empresari Juan Carlos Barrabés; al rector de la UCM, Joaquín Goyache, i al directiu de l'IE, Juan José Güemes.

A més d'acordar la citació d'aquest dimecres, a les 9.30, el jutge va ordenar a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil obtenir el seu registre de trucades telefòniques rebudes. En concret, amb nombres vinculats a Barrabés i el seu grup empresarial, a la UCM i a altres entitats com l'IE, l'IE-Africa Center, l'Organització Mundial del Turisme, Indra, Google, Telefónica, Reale Seguros, Fundació la Caixa, Fundació Manpower i Arsys Internet; així com "amb qualsevol altra entitat o mercantil que patrocinés els màsters o càtedres en què va participar la senyora Gómez".

La defensa d'Álvarez va presentar un recurs contra la decisió del jutge en considerar que li va tendir "un parany" en fer servir la seva declaració com a testimoni per imputar-la. "És impossible conèixer quin fet concret s'atribueix a la meva patrocinada", va assenyalar el seu advocat, José María de Pablo, a l'escrit al qual ha tingut accés Europa Press.

EL QUE ÁLVAREZ VA DIR COM A TESTIMONI

A la seva declaració com a testimoni, Álvarez --que tenia obligació de contestar a totes les preguntes i dir la veritat-- va explicar que se l'havia nomenat assessora per ajudar a l'esposa de Pedro Sánchez amb temes oficials i privats. Va assenyalar que coneixia Gómez des de feia temps, que ella mateixa l'havia contactada perquè treballés a La Moncloa com la seva persona de "confiança" i que no va passar per cap procés selectiu.

Segons les fonts presents a l'interrogatori, Álvarez va reconèixer haver enviats e-mails relacionats amb les activitats privades de Gómez, així com haver mantingut converses amb el vicerector de Planificació, Coordinació i Relacions Institucionals de la UCM, Juan Carlos Doadrio.

En el marc de la compareixença, se li van exhibir correus en què s'aprecia que va fer gestions per a Gómez amb aquesta universitat. Ella va assegurar que "només estava en còpia per poder fer l'agenda" de l'esposa del president.

Al sumari de la causa, al qual ha tingut accés Europa Press, consta un dels correus electrònics en què María Jesús Morillo i Mercedes Vaquero --membres de l'Oficina de Transparència de Resultats d'Investigació (OTRI) de la UCM-- es dirigeixen a Álvarez per proporcionar-li informació sobre com registrar el domini de la pàgina web d'un màster de la Complutense.

"Benvolguda Cristina, tal com hem acordat fa un moment, t'adjuntem un model de contracte de cessió de drets a la UCM, perquè la titularitat d'aquesta obra sigui 100% UCM en tractar-se d'una obra en col·laboració amb personal UCM que sí que tenen aquesta vinculació", apuntaven Morillo i Vaquero a Álvarez el 6 d'octubre del 2022.

Aquest correu va ser enviat també a Begoña Gómez i a Blanca de Juan, coordinadora del Màster en Transformació Social Competitiva. En el e-mail, a més, consta un missatge previ --del 7 de setembre-- en què s'adjunta un formulari intern que havien d'emplenar per registrar la pàgina web al Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual.

Tot i que en aquest cas Álvarez apareix en còpia amb un e-mail d'un compte personal, en una cadena de correus electrònics recollida al sumari de la causa figura amb un compte de correu oficial de Presidència del Govern central, en què signa com a directora de programes de la Secretaria General de Presidència.

En un altre correu recollit al sumari, es reflecteix que Álvarez també va traslladar a Reale l'interès de Gómez que l'empresa asseguradora continués patrocinant la Càtedra Extraordinària de Transformació Social Competitiva que dirigia.

Cal recordar que en aquesta causa s'investiga si Begoña Gómez va cometre un delicte d'apropiació indeguda en inscriure al seu favor la marca d'aquest màster i, posteriorment, el programari que va ser finançat per empreses. També s'indaga si hauria elaborat els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació --per part del Rectorat de la UCM-- del servei d'assistència i assessoria tècnica per a la creació d'aquest programari, la qual cosa podria ser constitutiu d'un delicte d'intrusisme.

L'instructor, al seu torn, investiga l'esposa del president del Govern central per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis per les cartes de recomanació que va signar a favor d'empreses del grup de Barrabés que van resultar adjudicatàries de contractes públics.

EL JUTGE INTERROGARÀ ELS QUE VAN PROPOSAR ÁLVAREZ

En el marc de les perquisicions, el jutge també té previst interrogar aquest dimecres sis persones més en qualitat de testimonis. Dues són personal de la Complutense: la interventora María Elvira Gutiérrez-Vierna, citada a les 10.00; i la llavors coordinadora del Màster en Transformació Social Competitiva de la UCM, Blanca María de Juan, que haurà d'acudir-hi a les 10.30.

Així mateix, estan citats els directors executius de Google (11.00) i d'Indra (11.30); i el conseller delegat de Telefónica, Sergio Osle (12.00). Cal recordar que a la causa ja va declarar com a testimoni un representant legal de la companyia de telecomunicacions.

Finalment, Peinado preveu tancar dimecres la declaració com a testimoni d'Alfredo González, que al juliol del 2018 era sotssecretari general de la Presidència del Govern central i --segons el jutge-- hauria proposat el nomenament de Cristina Álvarez com a assessora de Begoña Gómez.

"En vista de l'estat d'aquestes actuacions, s'acorda escoltar en una declaració el testimoni Alfredo González que va proposar el nomenament de la investigada María Cristina Álvarez, segons obra en l'informe remès per la Secretaria General de la Presidència de Govern a aquest jutjat", va assenyalar l'instructor a la interlocutòria de citació. El jutge va rebre aquesta informació després d'haver demanat a La Moncloa que li enviés un llistat de l'organigrama de Presidència i les funcions concretes que fan els seus treballadors.

Com a testimonis, aquests sis càrrecs tenen l'obligació de contestar amb la veritat a totes les preguntes que els faci el jutge, la Fiscalia, les acusacions i les defenses.