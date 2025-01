El jutge del cas Begoña Gómez interroga aquest dimecres els representants de Google, Indra i Telefónica pel programari

També prendrà declaració a excàrrecs de la Complutense i de l'Ajuntament de Madrid

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El jutge que investiga Begoña Gómez interrogarà aquest dimecres en qualitat de testimonis, a partir de les 10.00, els representants de Google Spain, Indra i Telefónica sobre les seves inversions al programari de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) del qual sospita que s'hauria apropiat l'esposa del president del Govern central.

Per a aquest mateix dia està previst que també compareguin com a testimonis davant del titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid l'empresa Arsys Internet i els que van ser vicerectors de Planificació, Coordinació i Relacions Institucionals de la UCM Juan Carlos Doadrio --a les 09.30-- i José María Coello de Portugal --a les 09.00.

Cal recordar que tots dos excàrrecs de la Complutense ja van comparèixer amb anterioritat davant del jutge Peinado. El juliol passat van declarar que no tenien competències sobre les factures de la càtedra de Gómez, inclosos els pagaments derivats del programari desenvolupat en el marc d'aquesta càtedra, segons van apuntar llavors a Europa Press fonts presents a la declaració.

Per la seva banda, Indra va informar per escrit el jutge a principis de desembre que va invertir 128.442 euros en el programari del Màster de Transformació Social Competitiva de la Complutense.

Peinado prendrà declaració als dos exvicerectors i als representants de les quatre companyies després que el passat 18 de desembre va interrogar la mateixa Begoña Gómez sobre aquesta branca de la investigació en què s'indaga si va poder cometre els delictes d'apropiació indeguda o si hi va haver intrusisme per la seva banda.

L'esposa de Pedro Sánchez va descartar a preguntes del seu advocat que s'apropiés de les marques en inscriure Transformació Social Competitiva (TSC) o del programari de la càtedra que --segons va insistir-- havia estat finançat per empreses, per la qual cosa va negar que tingués cap ànim de lucre, d'acord amb les fonts jurídiques consultades.

LA INVESTIGACIÓ DEL PROGRAMARI

L'octubre passat el jutge va ampliar la investigació contra Gómez per indagar en la querella que va presentar Hazte Oír per presumpta apropiació indeguda del programari de la UCM i per descomptat intrusisme en l'elaboració de plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d'assistència i assessoria tècnica per crear aquest programari.

Després que es va acordar la seva citació, el seu advocat --l'exministre socialista Antonio Camacho-- va defensar per escrit que si Gómez va signar el plec de prescripcions tècniques va ser "perquè la UCM així l'hi va indicar expressament".

La defensa també va aportar correus que, en la seva opinió, demostren que dos membres de l'Oficina de Transparència de Resultats d'Investigació (OTRI) de la Complutense li van assenyalar "com havia de registrar" el domini d'Internet pel qual ara se l'investiga. Sobre aquest extrem, va incidir que el registre d'aquest domini "es va fer seguint les instruccions de la mateixa UCM".