El jutge del cas Begoña Gómez demana al Suprem que investigui Bolaños per malversació i fals testimoni

Veu indicis contra Bolaños en la contractació de l'assessora de Gómez

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El jutge del cas Begoña Gómez ha enviat una exposició raonada al Tribunal Suprem (TS) per demanar que investigui el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, per presumptes delictes de malversació i fals testimoni per la contractació de Cristina Álvarez, assessora de la dona del president del Govern central.

Així consta a l'exposició raonada, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què el titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, el jutge Juan Carlos Peinado, es dirigeix a la sala penal del Suprem.

L'instructor ha adoptat aquesta decisió en considerar que el Suprem té la competència per investigar Bolaños davant dels indicis de "responsabilitat penal" en la seva condició de membre del Govern central i, per tant, aforat, en fets que tenen una "connexió íntima" amb el cas Begoña Gómez.

Concretament, segons explica, la investigació "indiciàriament permet concloure" que l'assessora Cristina Álvarez va ser nomenada personal eventual amb funcions de directora de programes per a assistència a l'esposa del president del Govern central, la també investigada Begoña Gómez.

L'instructor apunta a més que Álvarez va exercir "funcions d'atenció de caràcter estrictament privat, al marge de qualsevol acte de caràcter públic o protocol·lari, que pogués tenir per la seva condició d'esposa del president del Govern central, tot això, percebent retribucions amb càrrec al patrimoni públic".

Peinado considera "que el testimoni, ara investigat, Félix Bolaños, no ha contestat a la veritat, que coneixia en el seu testimoni prestat sota jurament com a testimoni a la seva declaració del dia 16 d'abril d'aquest any 2025".

Així les coses, el jutge entén que el comportament de Bolaños podria estar incardinat en un delicte de malversació de fons públics i un delicte de fals testimoni en causa judicial.