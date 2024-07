El jutge avisa Begoña Gómez que si dilluns no es presenta a la declaració de Barrabés la detindrà

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutge ha avisat Begoña Gómez, dona del president del Govern central, que té l'"obligació" d'acudir dilluns als jutjats de la plaça Castilla de Madrid per seguir la declaració com a testimoni de l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'ha advertit que si no es presenta o no al·lega cap "causa justa" per absentar-se podrà dictar una "ordre de detenció".

Així consta en una cèdula de citació, a la qual ha tingut accés Europa Press, signada per la lletrada de l'administració de justícia del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid el passat 17 de juny.

Segons recull el document, Gómez "té el deure de comparèixer assistida d'un advocat de la seva elecció" el dilluns 15 de juliol a les 11.00 hores a la planta sisena dels jutjats de la plaça Castilla, on hi ha la sala de vistes del jutjat que dirigeix el jutge Juan Carlos Peinado.

"L'adverteixo que té l'obligació de comparèixer i que si no ho fa ni al·lega cap causa justa que li ho impedeixi, podrà convertir aquesta citació en ordre de detenció", assenyala l'administració de justícia.